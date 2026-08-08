Реал висловив співчуття Ліонелю Мессі через смерть батька
Хорхе Мессі пішов із життя у віці 68 років
Мадридський Реал висловив співчуття форварду Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонелю Мессі у зв’язку зі смертю його батька Хорхе Мессі.
Іспанський клуб опублікував офіційну заяву:
Президент і рада директорів мадридського Реала глибоко сумують через смерть Хорхе Мессі, батька Лео Мессі.
Наш клуб висловлює свої співчуття Лео, його родині та всім його близьким. Нехай він спочиває з миром.
Хорхе Мессі пішов із життя у віці 68 років у клініці Росаріо після тривалої хвороби.
Мессі отримав повну свободу. Аргентина не тиснутиме на легенду щодо завершення кар’єри.
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