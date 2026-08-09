Павло Василенко

Ліонель Мессі прилетів із Маямі до рідного Росаріо на похорон свого батька Хорхе, який помер у суботу у віці 68 років. У цей складний для зірки Інтер Маямі період його партнери по команді знайшли спосіб підтримати капітана та вшанувати пам’ять його батька.

Під час матчу Кубка ліги проти Монтеррея, який завершився поразкою американського клубу з рахунком 1:2, на стадіоні перед стартовим свистком оголосили хвилину мовчання на честь Хорхе Мессі.

Особливо зворушливий жест відбувся на 32-й хвилині. Після першого голу Інтер Маямі Родріго Де Паул зняв футболку, під якою була інша – із зображенням Мессі та його легендарним десятим номером. Таким чином аргентинський півзахисник присвятив свій момент пам’яті батькові партнера.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Підтримку Мессі висловив і Луїс Суарес. Уругвайський нападник, який не зміг взяти участь у матчі через дискваліфікацію, опублікував емоційний допис в Instagram. Суарес зазначив, що Хорхе завжди пишався своїм сином і продовжить піклуватися про нього.

Не залишився осторонь і Атлетіко Ньюеллс Олд Бойз – клуб із Росаріо, де Мессі розпочинав футбольний шлях у дитячо-юнацькій системі. Аргентинці також вшанували пам’ять Хорхе Мессі.