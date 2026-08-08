Павло Василенко

Хорхе Мессі, батько легендарного аргентинського форварда Ліонеля Мессі, помер минулої ночі у віці 68 років. За інформацією аргентинських ЗМІ, він пішов із життя в лікарні Росаріо після тривалої боротьби з важким захворюванням.

Батько Ліонеля протягом кількох років мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Під час чемпіонату світу 2026 року сам футболіст зізнавався, що Хорхе перебуває у важкому стані.

Хорхе Мессі відіграв величезну роль у становленні кар’єри сина. Саме він допомагав оплачувати дороге лікування, яке Ліонель проходив у дитинстві через проблеми з ростом. Згодом Хорхе став менеджером сина і супроводжував його протягом усієї професійної кар’єри.

На ЧС-2026 Ліонель не приховував емоцій після свого першого гола на турнірі. Після хет-трику журналісти запитали аргентинця про його сльози.

«Причина зовсім поза спортом, я пережив кілька важких, заплутаних днів. Я вдячний усій делегації за те, що вони були поруч зі мною», – сказав Мессі.

Хорхе здобув освіту хіміка-технолога та працював на заводі «Асіндар», де згодом став менеджером. У молодості він також грав у футбол за юнацькі команди Ньюеллс Олд Бойз, але був змушений відкласти спортивні мрії через військову службу.