Павло Василенко

Бразильська зірка Неймар приєднається до американського клубу Інтер Маямі на початку наступного року, повідомив його колишній товариш по національній збірній Феліпе Мело.

В інтерв'ю Gols do Brasileirão Феліпе Мело, який підтримує тісні стосунки з нападником, підтвердив, що оточення Неймара вже обговорює майбутній перехід, зокрема перспективу того, що він залишить свій нинішній клуб Сантос, щоб возз'єднатися з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом у Маямі.

Легендарне тріо грало разом у Барселоні з 2014 по 2017 рік, забивши за цей час вражаючі 363 голи. Їхнє возз'єднання в МЛС стане однією з найбільших новин у світі футболу.

34-річний Неймар повернувся до рідного клубу Сантос у січні 2025 року після складного періоду, сповненого травм, у саудівському клубі Аль-Хіляль. Раніше він також грав за ПСЖ.