Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу над національною командою Австрії у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Слова наводить FIFA.

Лідер аргентинців відзначив високу конкуренцію на турнірі та підкреслив важливість цього результату.

Перш за все я дуже радий цій перемозі. Вона була вкрай важливою і далася у важкій, затятій боротьбі. Тепер ми можемо спокійніше дивитися в майбутнє.

На цьому чемпіонаті світу всі матчі проходять у рівній, напруженій боротьбі. Я насолоджуюся цим моментом і з нетерпінням чекаю на можливість відсвяткувати успіх разом із партнерами по команді.