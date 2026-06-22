В Аргентині відкрили гігантську статую Ліонеля Мессі
Зіркового форварда вшанували грандіозним монументом
близько 1 години томуПідписатися в
Невелике аргентинське містечко Кутраль Ко віддає шану футбольній зірці Ліонелю Мессі, встановивши гігантську статую. За даними місцевих ЗМІ, нещодавно відкритий витвір мистецтва в патагонській провінції Неукен має висоту 26 метрів і важить 70 тонн.
Мессі зображений на колінах з піднятим кулаком у святковому жесті, одягнений у футболку збірної Аргентини.
Перед нею знаходиться репліка трофею Чемпіонату світу з футболу 2022 року. За даними агентства DPA, місто з 35 000 мешканців запросило громадськість прийти та побачити статую перед другим матчем чинних чемпіонів у групі J на Чемпіонаті світу проти Австрії, який заплановано на понеділок, 22 червня.
Білий пам'ятник був розроблений місцевим художником Альдо Беройсою та розташований на одній з головних вулиць міста Кутрал Ко. Місто, разом із сусіднім містом Пласа-Уінкул, утворює великий центр нафтової та нафтохімічної промисловості та сподівається привабити туристів цією чудовою статуєю.