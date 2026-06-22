Павло Василенко

Невелике аргентинське містечко Кутраль Ко віддає шану футбольній зірці Ліонелю Мессі, встановивши гігантську статую. За даними місцевих ЗМІ, нещодавно відкритий витвір мистецтва в патагонській провінції Неукен має висоту 26 метрів і важить 70 тонн.

Мессі зображений на колінах з піднятим кулаком у святковому жесті, одягнений у футболку збірної Аргентини.

Перед нею знаходиться репліка трофею Чемпіонату світу з футболу 2022 року. За даними агентства DPA, місто з 35 000 мешканців запросило громадськість прийти та побачити статую перед другим матчем чинних чемпіонів у групі J на ​​Чемпіонаті світу проти Австрії, який заплановано на понеділок, 22 червня.

Білий пам'ятник був розроблений місцевим художником Альдо Беройсою та розташований на одній з головних вулиць міста Кутрал Ко. Місто, разом із сусіднім містом Пласа-Уінкул, утворює великий центр нафтової та нафтохімічної промисловості та сподівається привабити туристів цією чудовою статуєю.