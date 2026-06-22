Красюк: «Ані в Україні, ані ще десь у світі навіть на горизонті немає таланту, подібного до Усика»
Промоутер згадав епоху братів Кличків і оцінив світові таланти
близько 2 годин томуПідписатися в
Український промоутер Олександр Красюк поділився думками про майбутнє вітчизняного боксу після завершення кар'єри абсолютним чемпіона світу в суперважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО). Слова наводить Sport.ua.
Керівник K2 Promotions зазначив, що знайти заміну спортсмену такого рівня наразі неможливо ні в Україні, ні за її межами, а також підкреслив унікальність української школи хевівейту.
Я вважаю, що ані в Україні, ані ще десь у світі навіть на горизонті немає таланту, подібного до Олександра. Україні дуже пощастило мати таких видатних важковаговиків як Віталій та Володимир Кличко і Олександр Усик. Гордий тим, що мав можливість працювати з легендами.
Голова WBC заінтригував заявою про наступний бій Усика.