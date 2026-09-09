Для Мессі це стане першим досвідом володіння професійним клубом в Іспанії. Раніше цього року легенда придбав каталонський аматорський клуб UE Cornellà. Тепер він планує одноосібно контролювати Елденсе без залучення додаткових інвесторів.

Ліонель Мессі зробив серйозний крок у футбольний бізнес. Аргентинець досяг принципової угоди про купівлю 100% акцій Ельденсе, який виступає у другому дивізіоні Іспанії. Остаточно угода має бути оформлена після завершення необхідних юридичних процедур та отримання відповідних дозволів.

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Клуб представляє місто Ельда в провінції Аліканте та проводить домашні матчі на стадіоні місткістю близько 5800 глядачів. Нині спортивна ситуація в Ельденсе далека від ідеальної. Команда набрала лише два очки у чотирьох стартових турах, після чого клуб розлучився з головним тренером Клаудіо Барраганом.

Очікується, що прихід Мессі може повністю змінити управління та розвиток проєкту. Аргентинець розглядає інвестиції у футбол як один із напрямів своєї діяльності після завершення ігрової кар'єри.

Точна сума угоди офіційно не оголошена. Раніше в іспанських ЗМІ фігурувала оцінка близько 12 мільйонів євро за повне поглинання клубу.