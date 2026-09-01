Павло Василенко

Антоніо Рюдігер оголосив про завершення виступів за збірну Німеччини. Захисник мадридського Реала прийняв рішення залишити національну команду наступного дня після аналогічного кроку Ліонеля Мессі.

33-річний футболіст дебютував за Німеччину у 2014 році та загалом провів 86 матчів, у яких забив три голи й віддав п'ять результативних передач. Разом із національною командою Рюдігер виграв Кубок конфедерацій у 2017 році, а також брав участь у чемпіонатах Європи та світу.

На Євро-2024 німці дійшли до чвертьфіналу, а на чемпіонаті світу 2026 року завершили виступи вже на стадії 1/8 фіналу.

Рюдігер зізнався, що після роздумів вирішив поставити крапку в міжнародній кар'єрі та дати шанс молодшим футболістам. Він також зазначив, що ніколи не міг уявити, що зіграє за збірну 86 матчів.

«Настав час завершити мою кар'єру в національній збірній і прокласти шлях для молодших гравців. Я відкриваю новий розділ, у якому повністю зосереджуся на клубі», – написав захисник у своїх соцмережах.

На клубному рівні Рюдігер продовжує виступати за Реал, де має контракт до 30 червня 2027 року.