Наступного дня після Мессі. Ще одна зірка попрощався зі своєю національною збірною
Футболіст зробив важливу заяву
Антоніо Рюдігер оголосив про завершення виступів за збірну Німеччини. Захисник мадридського Реала прийняв рішення залишити національну команду наступного дня після аналогічного кроку Ліонеля Мессі.
33-річний футболіст дебютував за Німеччину у 2014 році та загалом провів 86 матчів, у яких забив три голи й віддав п'ять результативних передач. Разом із національною командою Рюдігер виграв Кубок конфедерацій у 2017 році, а також брав участь у чемпіонатах Європи та світу.
На Євро-2024 німці дійшли до чвертьфіналу, а на чемпіонаті світу 2026 року завершили виступи вже на стадії 1/8 фіналу.
Рюдігер зізнався, що після роздумів вирішив поставити крапку в міжнародній кар'єрі та дати шанс молодшим футболістам. Він також зазначив, що ніколи не міг уявити, що зіграє за збірну 86 матчів.
«Настав час завершити мою кар'єру в національній збірній і прокласти шлях для молодших гравців. Я відкриваю новий розділ, у якому повністю зосереджуся на клубі», – написав захисник у своїх соцмережах.
На клубному рівні Рюдігер продовжує виступати за Реал, де має контракт до 30 червня 2027 року.