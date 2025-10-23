Павло Василенко

Зірковий форвард Ліонель Мессі залишається у складі Інтер Маямі. Американський клуб офіційно підтвердив, що футболіст підписав новий контракт, який діятиме до грудня 2028 року.

Таким чином, якщо Мессі виконає угоду до кінця, він гратиме в MLS аж до 41 року.

Володар восьми «Золотих м’ячів» і чинний чемпіон світу приєднався до Інтер Маямі влітку 2023 року після завершення контракту з ПСЖ. Разом з ним до клубу перебралися колишні партнери по Барселоні – Серхіо Бускетс, Жорді Альба та згодом Луїс Суарес.

«Ми щасливі, що Ліонель продовжує свій шлях з нами. Його вплив на клуб, лігу й увесь американський футбол – безпрецедентний», – йдеться в заяві клубу.

Від моменту дебюту за Інтер Маямі Мессі провів 82 офіційні матчі, забив 71 гол і віддав 37 результативних передач.