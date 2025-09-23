Сергій Стаднюк

Нападник ПСЖ Усман Дембеле пізно ввечері понеділка, 22 вересня, здобув Золотий мʼяч за підсумками сезону-2024/2025.

Із завоюванням престижної нагороди партнера по збірній Франції привітав нападник Реала Кіліан Мбаппе.

Усман Дембеле. Це неймовірні емоції, брате! Ти заслуговуєш x1000 ❤️❤️❤️ Кіліан Мбаппе

Також у коментарях в Instagram щодо Золотого м'яча Дембеле висловився інший ексгравець ПСЖ Ліонель Мессі.

Великий Ус!!! Вітаю, я дуже радий за тебе. Ти заслуговуєш на це! Ліонель Мессі

Нагадаємо, Дембеле став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.

Також 28-річний футболіст став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).

Інші факти про Золотий м'яч Дембеле.