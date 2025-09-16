На спеціалізованій торговій платформі з продажу спортивних карток була реалізована рідкісна картка новачка Ліонеля Мессі з Барселони сезону 2004/2005. Її вартість склала 1,5 млн доларів, що стало рекордною сумою для подібних колекційних товарів, повідомляє ESPN.

Картка має одразу кілька сертифікатів — Mike Baker Authenticated Diamond, PSA, Beckett Grading Services та Sportscard Guaranty Corporation. У світі колекціонування це вважається ознакою елітного статусу.

Саме в сезоні 2004/2005 Мессі вперше зіграв за головну команду Барселони у віці 17 років. Нині 38-річний аргентинець виступає в складі клубу МЛС Інтер Маямі.

Також, Мессі висловився про можливий виступ на чемпіонаті світу 2026.