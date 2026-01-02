Сергій Разумовський

Депортиво Ла-Гуайра офіційно підтвердив відхід вінгера Себастьяна Кастільйо до Металіста 1925. Про трансфер 20-річного гравця повідомила пресслужба клубу з Венесуели, опублікувавши відповідну заяву щодо майбутнього футболіста.

При цьому деталі угоди наразі не розкриваються. Депортиво Ла-Гуайра не уточнив ні фінансових умов переходу, ні тривалості контракту гравця з харківським клубом. Водночас раніше у медіа з’являлася інформація, що венесуелець може приєднатися до Металіста 1925 на правах оренди терміном на один рік.

Себастьян Кастільйо виступав за Депортиво Ла-Гуайра від січня 2023 року. Його чинний контракт із венесуельським клубом діє до 31 грудня 2027-го, тож у разі орендного формату Депортиво Ла-Гуайра зберігатиме права на футболіста й після завершення сезону.

