Павло Василенко

Металіст 1925 впроваджує повний ребрендинг. Офіційну заяву від харківського клубу варто очікувати в середині червня, після узгодження усіх процедурних нюансів з УАФ та УПЛ. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Основне з того, про що інформує джерело:

Клуб дійсно отримає назву ФК Харків, яка має підкреслити належність команди до міста і прибрати плутанину, пов'язану з існуванням двох Металістів

Новий бренд не має жодного відношення до клубу, який грав у вищій лізі з 2005 по 2009 рік і був позбавлений офіційного статусу 16 років тому

Ребрендинг не означає відмову від історії Металіста 1925: цей крок присвячений 10-річному ювілею існування клубу

Клуб оновить логотип, символіку та кольори. Очікується, що від Металіст 1925 може залишитися лише відтінок, наближений до жовтого.

Металіст 1925 за підсумками сезону 2025/26 посів п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ з 51 балом після 30 матчів.