Павло Василенко

Сьогодні продовжилися матчі 1/16 фіналу Кубка України поєдинком у Запоріжжі, де місцевий Металург протистояв Фенікс-Маріуполю, а переможець визначився лише в серії пенальті.

Господарі відкрили рахунок, коли в компенсований до першого тайму час відзначився голом Дмитро Іродовський. У другому таймі на 53-й хвилині рахунок зрівняв Артур Ременяк.

У підсумку переможець дуелі визначився у серії пенальті, де точніше били гравці гостей – 4:2 на користь маріупольців.

Кубок України, 1/16 фіналу

Металург – Фенікс-Маріуполь – 1:1. По пенальті – 2:4

Голи: Іродовський, 45+1 – Ременяк, 53.