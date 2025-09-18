Хорватський спортивний директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував скасований гол бразильського хавбека Ізаке Сілви у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України проти аматорського Полісся Ставки, що завершився з рахунком 1:0.

На 74-й хвилині зустрічі Ізаке після навісу з правого краю корпусом відправив м'яч у сітку, проте суддівська бригада не зарахувала взяття воріт. Срна обмежився короткою реакцією на цей момент.

«Нічого не змінюється», – написав Срна в сторіс Instagram.

Наступного суперника донецький клуб у Кубку України дізнається після процедури сліпого жеребу. Інші матчі стадії 1/16 фіналу відбудуться 18, 23 та 24 вересня.