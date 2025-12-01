Мічел назвав найкращого футболіста Жирони у грі з Реалом
Асист Циганкова не вразив тренера
близько 11 годин тому
Мічел Санчес/фото: Жирона
У матчі 14-го туру Ла Ліги Жирона на своєму полі зуміла вирвати нічию у мадридського Реала 1:1.
Головний тренер Жирони Мічел Санчес зазначив, хто з його гравців справив на нього найбільше враження у поєдинку із королівським клубом. Навіть ефектна передача Циганкова відійшла на другий план у порівнянні з тим, що справді привернуло увагу наставника.
«Ми дуже добре грали в обороні. Ми вивчали цей Реал, вони створюють дуже багато моментів. Наша робота в обороні була винятковою. Для мене Арнау Мартінес був найкращим гравцем команди у останніх двох матчах. Його інтелект компенсує нестачу швидкості. Його вибір позиції надзвичайний», – цитує Мічела Mundo Deportivo.