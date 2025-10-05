У восьмому турі чемпіонату Іспанії Жирона на своєму полі обіграла Валенсію з рахунком 2:1. Український форвард Владислав Ванат відкрив рахунок у матчі, відзначившись на 18-й хвилині.

Головний тренер каталонців Мічел прокоментував чутки про відставку, висловив подяку вболівальникам за підтримку та відзначив заслуги футболістів та персоналу клубу, які забезпечили першу перемогу Жирони у нинішньому сезоні Ла Ліги.

«Я не можу контролювати, що відбувається ззовні і що думають люди. Мене турбував лише матч, і мене мало турбує моя ситуація. Я сказав гравцям, що якщо вони боротимуться разом і з душею, вони вийдуть із цієї ситуації.

Сьогодні ми побачили крок уперед від уболівальників, які бачили, як ми страждали, але боролися, і вони нам допомогли. Як тренер, я знаю, що робити, щоб покращити цю команду, а вирішувати, чи продовжувати мені, – це робота інших.

Я зібрав персонал і гравців, щоб подякувати їм за те, що вони подолали та вийшли зі скрутного становища. Я сказав їм спасибі за те, що вони боролися зі стражданням і боролися разом.

Я можу бути під великою увагою і можу бути вразливим, але я спокійно ставлюся до перемог і поразок. Сьогодні я насолоджуюся цим, попереду два тижні для відновлення гравців. Я не відчував тиску, що мушу виграти. Ця самотність, в хорошому сенсі, у тренера існує», – сказав Санчес для Marca.