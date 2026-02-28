Мічел оцінив шанси Ваната зіграти в наступному матчі Жирони
Мічел Санчес оцінив стан складу каталонців перед зустріччю із Сельтою
близько 5 годин тому
Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів про кадрову ситуацію команди напередодні поєдинку проти Сельти. За його словами, обстановка всередині колективу вирівнялася, а склад поступово входить у оптимальний стан.
«Якщо не брати до уваги гравців із довгостроковими травмами, всі інші футболісти готові до виходу на поле. У розпорядженні тренерського штабу знову перебувають Гассаніга, Ванат, Лемар та Браян Хіль», — підкреслив коуч каталонців.
Окремо варто відзначити повернення українського форварда Владислава Ваната. У нинішньому сезоні нападник взяв участь у 24 матчах, записавши на свій рахунок дев'ять голів та дві результативні передачі.
Після 25 турів чемпіонату Іспанії Жирона набрала 30 очок і розташовується на 11 позиції в турнірній таблиці. Найближчий матч команда проведе 1 березня на своєму полі проти Сельти.
