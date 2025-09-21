Мічел — про недвалий старт Жирони в Ла Лізі : «Ми – абсолютно найгірша команда чемпіонату»
Команда йде останньою у чемпіонаті Іспанії
близько 2 годин тому
Жирона в поєдинку чемпіонату Іспанії зазнала поразки від Леванте з рахунком 0:4 і опустилася на останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише одне очко.
Віктор Циганков не зміг взяти участь через травму, Владислав Ванат відіграв 53 хвилини, а Владислав Крапивцов залишився у запасі. Головний тренер Жирони Мічел Санчес був відвертим після гри.
«До першого вилучення все було більш-менш під контролем. Свист наших фанів? Ми не можемо чекати на інше, якщо програємо 0:4. Наші вболівальники, як і ми, дуже розчаровані. Леванте не був сильнішим, але ці вилучення... Треба думати про наступний матч.
Минуло п'ять матчів, а ми – абсолютно найгірша команда чемпіонату. Потрібно продовжувати працювати та виправляти ситуацію. Буде складно, але ж вибору вже немає. Я розумію, що я зараз – найгірший тренер чемпіонату.
Але підсумки підбивають за підсумками 38 турів, а не після п'яти матчів», – сказав Мічел.
Матеріали по темі
Жирона догравала матч з Леванте вдев'ятьох та зазнала четвертої поразки в Ла Лізі
близько 23 годин тому