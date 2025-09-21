Жирона в поєдинку чемпіонату Іспанії зазнала поразки від Леванте з рахунком 0:4 і опустилася на останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише одне очко.

Віктор Циганков не зміг взяти участь через травму, Владислав Ванат відіграв 53 хвилини, а Владислав Крапивцов залишився у запасі. Головний тренер Жирони Мічел Санчес був відвертим після гри.