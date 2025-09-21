У п'ятому турі іспанської Ла Ліги Жирона приймала Леванте і зазнала розгромної поразки з рахунком 0:4.

Команда Мічела провела весь другий тайм у меншості після вилучення двох гравців - Акселя Вітселя та Вітора Рейса.

За даними порталу Sofascore, український форвард Жирони Владислав Ванат, який вийшов у стартовому складі і провів на полі 53 хвилини, отримав оцінку 6,4. Це восьмий показник у команді — гірше за нього зіграли лише Іван Мартін і два вилучені гравці.

Найкращим футболістом зустрічі став форвард Леванте Іван Ромеро, який відзначився забитим голом.