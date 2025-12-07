Головний тренер Жирони, де грають українці Владислав Ванат та Віктор Циганков, Мічел Санчес висловився про розгромну поразку його команди від Ельче з рахунком 0:3.

За словами фахівця, він очікує зовсім іншої реакції від своїх підопічних та розраховує побачити більш впевнену та якісну гру Жирони у найближчому матчі.