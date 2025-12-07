Мічел – про розгромну поразку Жирони від Ельче: «У другому таймі гра вже була завершена»
Фахівець відверто оцінив провал своїх підопічних
25 хвилин тому
Головний тренер Жирони, де грають українці Владислав Ванат та Віктор Циганков, Мічел Санчес висловився про розгромну поразку його команди від Ельче з рахунком 0:3.
За словами фахівця, він очікує зовсім іншої реакції від своїх підопічних та розраховує побачити більш впевнену та якісну гру Жирони у найближчому матчі.
«Це був не наш найкращий матч, ми діяли недостатньо добре. І 0:2, і 0:3 – це дуже важливі помилки, і Ельче був сильнішим. У другому таймі гра вже була завершена. Але це футбол, і в нас були моменти, коли нам бракувало рішучості. Після другого голу ми спробували відреагувати, але третій гол остаточно схилив шальки терезів на користь Ельче.
Зараз не наш час, і ми повинні це прийняти без виправдань. Ми виставили конкурентоспроможний склад, незважаючи на відсутніх гравців, і хочу вірити, що це просто поганий день. Ельче був сильнішим, і ми повинні зберегти скромність, щоб це визнати», – заявив Мічел для Mundo Deportivo.