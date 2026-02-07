Мічел — про Ваната: «Йому не вистачило сміливості»
Наставник дав пораду українському форварду
близько 2 годин тому
Головний тренер Жирони Мічел Санчес розкритикував лінію команди за недостатню ефективність у ключових моментах.
Особливу увагу наставник приділив епізоду за участю Владислава Ваната у грі проти Ов'єдо, в якій Жирона поступилася аутсайдеру Ла Ліги.
«Ми недостатньо прагнемо забивати в ситуаціях, де це варто робити. В мене таке відчуття, що ми не змогли добре проявити себе в завершальній стадії у матчі проти Ов'єдо. Мені треба допомогти гравцю краще шукати ворота суперника або навчити цього гравця, який не має такої риси. Наприклад, у Ваната був чудовий момент у минулому матчі, але йому не вистачило сміливості», — цитує Мічела Futbolfantasy.com.
Цього сезону Ванат провів 21 матч за каталонський клуб у всіх турнірах, забив вісім м'ячів і зробив один асист.
7 лютого Жирона зіграє черговий поєдинок 23 туру чемпіонату Іспанії проти Севільї.