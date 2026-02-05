Спортивний директор Жирони Кіке Карсель повідомив, що у зимове трансферне вікно клуб отримував запити щодо ключових футболістів команди, серед яких був і півзахисник Віктор Циганков. Проте керівництво вирішило не прощатися з лідерами складу.

«Ви знаєте, що Жирона завжди відкрита для продажу гравців. Цієї зими у нас були пропозиції щодо Арнау та Циганкова, але ми хочемо продовжити їхні контракти, бо це важливі виконавці. Зараз ми боремося за виживання, тому вирішили їх не продавати», – сказав Карсель для Marca.

Чинний контракт Циганкова розрахований до 2027 року. У поточному сезоні український хавбек відзначився п'ятьма забитими м'ячами та двома гольовими передачами.

