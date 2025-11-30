У 14 турі Ла Ліги Жирона вдома приймає мадридський Реал, а старт матчу призначено на 22:00 за київським часом.

Головний тренер вершкових Хабі Алонсо залишив українського воротаря Андрія Луніна у запасі, хоча той повністю відіграв попередній поєдинок проти Олімпіакосу.

Наставник Жирони Мічел випустив з перших хвилин форварда Владислава Ваната та вінгера Віктора Циганкова.

Ванат у сезоні 2025/26 вже провів 11 матчів за червоно-білих у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею. На рахунку Циганкова — два забиті м'ячі та асист у восьми зустрічах на клубному рівні.

Лунін у нинішній кампанії зіграв за королівський клуб один матч, пропустивши у ньому три голи.