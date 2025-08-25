У неділю, 24 серпня, Жирона розгромно програла Вільярреалу (0:5) у матчі другого туру іспанської Ла Ліги 2025/26.

Вінгер національної збірної України Віктор Циганков вийшов на поле у стартовому складі команди та був замінений на Яспера Аспрілью на 78-й хвилині поєдинку.

Головний тренер Жирона Мічел поділився своїми відчуттями після розгромної поразки.

«Дуже важко пережити відчуття, що ми не є командою. Повідомлення для вболівальників складне. Всі бачили, що ми не конкурували.

Прошу вибачення і закликаю замислитися над футболом. Не можна відволікатися на інші речі. Ми не зосереджені на цих моментах. Здається, ми чекаємо, коли закриється ринок, щоб почати грати, я дуже розчарований. Весь колектив просякнутий відчуттям, що ми не є командою.

Сьогодні я не відчуваю себе частиною команди. Коли тренер відчуває, що ми не є командою, це дуже боляче. Звісно, відповідальність на мені, але я завжди роблю це з наміром показати максимум. Мені потрібна команда для роботи, яка має душу, пристрасть і відчуття перебування там, де хоче бути. Це також відповідальність клубу, бо послання не є чітким», – цитує Мічела видання Marca.