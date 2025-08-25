Журналіст Ніл Сола повідомляє, що іспанська Жирона виявляє серйозний інтерес до нападника київського Динамо Владислава Ваната.

За інформацією джерела, провернути цей трансфер буде непросто, оскільки він вимагатиме серйозних вкладень, проте каталонський клуб готовий до таких кроків. Сценарій угоди може нагадувати перехід Артема Довбика до Жирони влітку 2023 року.

Раніше стало відомо, що наприкінці літнього трансферного вікна Жирона готова розлучитися з іншим українцем Віктором Циганковим.

У поточному сезоні Ванат зіграв за Динамо сім матчів, відзначився трьома голами та двома результативними передачами. Його контракт із киянами розрахований до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює форварда у 15 мільйонів євро.