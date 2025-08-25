В Іспанії назвали суму, яку Жирона запропонує за Ваната
Українець цікавий клубу Ла Ліги
близько 1 години тому
Іспанська Жирона має намір придбати нападника Динамо Владислава Ваната.
Як повідомляє іспанський портал Sport.es, Жирона вже контактувала з Динамо. Іспанський клуб готовий запропонувати за перехід Ваната близько 10 мільйонів євро (за даними видання AS це за 80% прав) і 15% від суми наступного продажу гравця.
23-річний Ванат в поточному сезоні провів сім матчів, в яких забив три голи і зробив дві результативні передачі.
Його контракт з Динамо розрахований до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює нинішню ринкову вартість гравця в 15 мільйонів євро.
У складі Жирони вже виступають українці Владислав Крапивцов (воротар) і Віктор Циганков (фланговий півзахисник).
Наразі Жирона займає останнє, 20-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги, не набравши жодного очка в двох матчах.