Нападник Ліверпуля та збірної Швеції Александер Ісак сьогодні успішно переніс операцію на гомілкостопі,, яка включала перелом малогомілкової кістки.

Ісак травмувався під час боротьби за м'яч в гольовому епізоді матчу 17 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:1), після чого був змушений покинути поле, повідомляє сайт чемпіона Англії.

Реабілітація Ісака тепер продовжиться в тренувальному центрі мерсисайдців, терміни його повернення поки що не визначені.

Травма Ісака фактично виключає його участь у березневому плей-офф за вихід на ЧС-2026, в якому Швеція зіграє проти України.

Ісак в дебютному сезоні за Ліверпуль провів 16 матчів: 3 голи, 1 асист.