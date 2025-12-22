Зірка Ліверпуля пропустить вирішальний матч проти України за вихід на ЧС
Жахливий сезон для Ісака
близько 2 годин тому
Фото - Ліверпуль
Нападник Ліверпуля та збірної Швеції Александер Ісак сьогодні успішно переніс операцію на гомілкостопі,, яка включала перелом малогомілкової кістки.
Ісак травмувався під час боротьби за м'яч в гольовому епізоді матчу 17 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:1), після чого був змушений покинути поле, повідомляє сайт чемпіона Англії.
Реабілітація Ісака тепер продовжиться в тренувальному центрі мерсисайдців, терміни його повернення поки що не визначені.
Травма Ісака фактично виключає його участь у березневому плей-офф за вихід на ЧС-2026, в якому Швеція зіграє проти України.
Ісак в дебютному сезоні за Ліверпуль провів 16 матчів: 3 голи, 1 асист.
Поділитись