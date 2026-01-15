Мілан близький до завершення переговорів щодо продовження контракту з основним воротарем команди Майком Меньяном. За інформацією відомого інсайдера Ніколо Скіри, 30-річний француз перебуває на порозі підписання нової угоди. Керівництво клубу впевнене, що всі формальності будуть оформлені найближчими днями.

Згідно з умовами нового контракту, річна зарплата Меньяна разом із бонусами становитиме приблизно сім мільйонів євро. Термін дії угоди розрахований до літа 2030 або навіть 2031 року, що фактично передбачає, що гравець може провести частину кар'єри на піку в складі міланського клубу.

Цього сезону Меньян показує стабільність, зігравши 22 матчі у всіх турнірах. За цей час він пропустив лише 18 м'ячів і зумів зберегти ворота в недоторканності у десяти поєдинках.

Раніше Мілан врятував нічию у матчі з Фіорентиною.