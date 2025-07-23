Сьогодні, 22 липня, відбудеться контрольна зустріч між лондонським Арсеналом та італійським Міланом. Матч відбудеться на Національній арені в Калланзі, а стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Український захисник Олександр Зінченко, який виступає за Арсенал, почне гру з перших хвилин. У сезоні 2024/25 Арсенал набрав 74 очки і фінішував на другому місці в таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

Зінченко провів 23 матчі за команду в усіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м'ячем і однією гольовою передачею. За даними Transfermarkt, вартість 28-річного гравця становить 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета ухвалив важливе рішення щодо майбутнього Зінченка в команді.