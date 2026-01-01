Мілан переконав капітана переукласти контракт
Деталі нової угоди
24 хвилини тому
Майк Меньян / Фото - ФК Мілан
Голкіпер Мілана та збірної Франції Майк Меньян досягнув згоди з керівництвом червоно-чорних про продовження контракту, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Нова угода розрахована до літа 2029 року. За її умовами Меньян отримуватиме 6 мільйонів євро на рік + бонуси.
Головний тренер Массіміліано Аллегрі та спротдиректор Мілана Іглі Таре вважають його ключовим гравцем.
«Россонері» зустріли 2026 рік другим в Серії А, поступаючись Інтеру одним балом.
