Нападник Мілана Крістофер Нкунку не збирається покидати клуб у під час зимового трансферного періоду. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За даними джерела, 28-річний форвард, який приєднався до міланського клубу лише минулого літа, не розглядає варіант зміни команди, незважаючи на розмови про інтерес з боку Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Мілан оцінив Нкунку в 35 мільйонів євро, а представники турецького клубу нібито намагалися домогтися зниження суми. Однак сам футболіст не зацікавлений у відходу з Італії вже цієї зими.

У нинішньому сезоні Нкунку зіграв за Мілан 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами.

Раніше Нкунку дебютними голами за Мілан приніс перемогу над Верону.