Володимир Кириченко

Мілан оцінює потенційний трансфер нападника Рафаеля Леау в €60-70 млн. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо з посиланням на журналіста Sky Sport Italia Валентину Маріані.

За інформацією джерела, «россонері» обговорять майбутнє 27-річного футболіста після завершення його участі на чемпіонаті світу 2026 року, де він виступає у складі збірної Португалії.

31 травня Леау заявив про готовність залишити Мілан та спробувати сили за межами Італії.

Минулого сезону Леау взяв участь у 31 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 10 голами та трьома результативними передачами.

Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року. Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €50 млн.

Нагадаємо, напередодні Мілан здійснив найдорожчий трансфер у своїй історії.