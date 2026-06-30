Павло Василенко

Мілан офіційно оголосив про прихід нападника Гонсалу Рамуш з ПСЖ. Гравець підписав п'ятирічний контракт.

Вартість трансферу оцінюється в 74 мільйони євро плюс бонуси, що є рекордною трансферною ціною в історії міланського клубу. Попередній рекорд належав Рафаелю Леау, чия загальна ціна після пізнішої виплати компенсації лісабонському Спортінгу досягла 50 мільйонів євро.

Трансфер Рамуша також є найдорожчим у Серії А з 2019 року, коли Інтер заплатив Манчестер Юнайтед рівно 74 мільйони євро за Ромелу Лукаку.

Рамуш перейшов до ПСЖ в оренду з Бенфіки три роки тому, і парижани залишили його назавжди у 2024 році за 65 мільйонів євро.

З французьким клубом 25-річний гравець виграв загалом 12 трофеїв, включаючи два в Лізі чемпіонів та три в Лізі 1. У 131 матчі за команду він забив 45 голів і додав 10 результативних передач.