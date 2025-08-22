Зустріч у відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи між київським Динамо і Маккабі Тель-Авів обслужить суддівська бригада з Чорногорії, інформує пресслужба УЄФА.

Головним арбітром призначено Ніколу Дабановича. Його помічниками будуть Владан Тодорович і Срдан Йованович, а четвертим суддею виступить Мілош Бошкович.

Роботу системи ВАР забезпечать німецькі рефері Бенджамін Бранд та Патрік Ханслбауер.

Раніше 43-річний Дабанович уже мав досвід роботи на матчах за участю українських команд: він судив гру Ворскли проти Спортингу (1:2) у Лізі Європи-2018, зустрічі Юнацької ліги УЄФА Динамо – Маккабі Тель-Авів (2:0) та Наполі – Шахтар (1:2).

Нагадаємо, матч Динамо – Маккабі Тель-Авів відбудеться у четвер, 28 серпня, о 21:00 за київським часом. У першому поєдинку підопічні Олександра Шовковського поступилися з рахунком 1:3.