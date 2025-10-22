Павло Василенко

У більшості європейських клубів існує давня традиція: новачки перед початком сезону мають пройти «інавгурацію» – вилізти на стіл у роздягальні та заспівати пісню перед усією командою.

Та легендарний Лука Модрич, який цього літа приєднався до Мілана як вільний агент з Реала, вирішив, що співати – не його стиль.

Про це розповів нападник Мілана Сантьяго Хіменес. За його словами, хорват не захотів виконувати пісню перед партнерами, але знайшов інший, дуже щедрий спосіб «відкупитися».

«Модрич не захотів співати перед усіма, коли прибув до команди, але натомість він подарував кожному з нас новий iPhone», – зізнався Хіменес.

Тож тепер у всіх гравців россонері – новенькі телефони, а в Модрича – черговий плюс до поваги в команді.