Молодіжні збірні України та Литви зіграли внічию у відборі на Євро-2027
Єдиний гол у складі синьо-жовтих забив Данило Кревсун
27 хвилин тому
Молодіжна збірна України U-21 зіграла внічию з Литвою у матчі відбору на Євро-2027. Зустріч у словацькому Кошице завершилася з рахунком 1:1.
У складі синьо-жовтих голом відзначився Данило Кревсун. Литовці відповіли точним ударом Фаустаса Степонавічюса.
Кваліфікація. Євро-2027. Група H
Україна U-21 – Литва U-21 – 1:1
Голи: Кревсун, 61 – Степонавічюс, 70
Після п'яти турів команда Унаї Мельгоси має 5 очок і посідає третє місце у групі Н. Українці на шість пунктів відстають від лідера Туреччини та на п'ять балів від збірної Хорватії. Литва з двома очками замикає турнірну таблицю.
Наступний поєдинок Україна проведе на виїзді проти Угорщини 31 березня. Початок матчу о 17:30 за київським часом.
