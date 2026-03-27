Денис Сєдашов

Молодіжна збірна України U-21 зіграла внічию з Литвою у матчі відбору на Євро-2027. Зустріч у словацькому Кошице завершилася з рахунком 1:1.

У складі синьо-жовтих голом відзначився Данило Кревсун. Литовці відповіли точним ударом Фаустаса Степонавічюса.

Кваліфікація. Євро-2027. Група H

Україна U-21 – Литва U-21 – 1:1

Голи: Кревсун, 61 – Степонавічюс, 70

Після п'яти турів команда Унаї Мельгоси має 5 очок і посідає третє місце у групі Н. Українці на шість пунктів відстають від лідера Туреччини та на п'ять балів від збірної Хорватії. Литва з двома очками замикає турнірну таблицю.

Наступний поєдинок Україна проведе на виїзді проти Угорщини 31 березня. Початок матчу о 17:30 за київським часом.

