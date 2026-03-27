Півзахисник збірної України Георгій Судаков дав емоційну оцінку поразці від Швеції у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Хавбек визнав, що команда припустилася критичної кількості помилок, які завадили здобути позитивний результат у Валенсії. Слова наводить YouTube-канал «Гливинський Pro Sport».

Судаков відзначив, що швидкий пропущений м'яч на початку зустрічі зламав план на гру.

Якщо чесно, важко щось сказати. Можу тільки, напевно, підтвердити слова Миколенка. Трохи соромно за таку гру. Навіть не трохи, а соромно за таку гру перед всією Україною. А помилки – я навіть не знаю, як це пояснити. Безліч індивідуальних помилок, командних, тактичних.

Звичайно, важко, коли ти на 5-й хвилині вже пропускаєш у такому важливому матчі – потім відіграватися дуже важко проти такої команди агресивної, вони в 5 захисників грали. 2-й гол – так само дуже простий, як на мене. І це коли рахунок став 0:2 – вже було дуже важко.