Павло Василенко

Помер Мігель Анхель Руссо, головний тренер Бока Хуніорс, який тривалий час боровся з онкологічним захворюванням. Йому було 69 років.

Руссо очолив Бока Хуніорс лише чотири місяці тому, але востаннє з’являвся біля поля 21 вересня, після чого проходив лікування вдома під постійним наглядом лікарів. Його помічник Клаудіо Убеда тимчасово керує командою з того часу.

Останні дні стан Руссо різко погіршився, і 7 жовтня клуб офіційно повідомив про смерть свого тренера.

«Мігель залишає незабутній слід у нашому клубі. Він завжди буде прикладом радості, тепла і відданості. У ці болісні хвилини ми з його родиною. Прощавай, дорогий Мігель», – йдеться у заяві Бока Хуніорс.

Руссо як гравець, він понад десять років виступав за Естудіантес, а як тренер тричі очолював Бока Хуніорс.

Він також працював у Велес Сарсфілд, Расінгу, Сан-Лоренсо, Мільонаріосі (Колумбія), саудівський Аль-Наср та інші команди.