Павло Василенко

Гравець Манчестер Юнайтед (до 21 року) Секу Коне знепритомнів на полі після удару в голову.

Молодіжна команда Манчестер Юнайтед до 21 року зустрічалася з Тамвортом у Кубку Національної ліги, але матч було перервано через серйозну травму гравця «червоних дияволів» Секу Коне.

19-річний гравець Манчестер Юнайтед отримав удар головою в голову та одразу ж знепритомнів на полі. Медичний персонал обох команд поспішив на поле, щоб надати першу допомогу Коне. Схоже, юнак втратив свідомість.

Молодого футболіста винесли з поля на ношах і доставили до лікарні. Манчестер Юнайтед повідомив, що його стан стабільний, і він спілкується з оточенням.

Вболівальники були шоковані та молилися за молодого гравця, який був непритомний 15 хвилин. Швидка допомога швидко відреагувала та надала йому необхідну допомогу на полі.