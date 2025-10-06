Павло Василенко

Невпевнені результати Монако на старті сезону 2025/26 можуть призвести до зміни головного тренера. За даними L'Équipe, австрієць Аді Хюттер опинився під загрозою звільнення, а серед потенційних наступників клуб розглядає Едіна Терзича, який торік вивів дортмундську Боруссію до фіналу Ліги чемпіонів.

Попри нещодавню яскраву нічию з Манчестер Сіті (2:2), загальна форма команди розчаровує. У Лізі чемпіонів Монако зазнав нищівної поразки від Брюгге (1:4), а в чемпіонаті Франції обмежився нічиєю з Ніццею (2:2) та поразкою від Лор’яна (1:3).

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, керівництво клубу вже розпочало пошук нового наставника. Ймовірно, рішення про відставку Хюттера може бути ухвалене під час жовтневої міжнародної паузи.

Французьке видання L'Équipe підтверджує, що головним кандидатом на посаду є Терзич, який після фіналу Ліги чемпіонів 2024 року залишив Боруссію і відтоді перебуває без роботи. Тепер він може повернутися до тренерського ремесла – цього разу в одній із найамбітніших команд Ліги 1.