Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Монако та Манчестер Сіті завершився результативною нічиєю — 2:2. Поєдинок відбувся 1 жовтня на стадіоні Луї II в Монако.

Манкуніанці відкрили рахунок уже на 15-й хвилині завдяки точному удару Ерлінга Голанда. Втім, господарі швидко відповіли — Джордан Тезе зрівняв рахунок на 18-й хвилині. Перед перервою Голанд оформив дубль і знову вивів англійський клуб уперед. У компенсований до другого тайму час Ерік Дайєр реалізував пенальті, встановивши фінальний рахунок 2:2.

Після цієї зустрічі Монако з одним очком залишається в нижній частині таблиці, тоді як Манчестер Сіті з чотирма очками перебуває у верхній групі.

У наступному турі Монако 22 жовтня прийматиме Тоттенгем, а Манчестер Сіті днем раніше зіграє на виїзді проти Вільярреала.

Ліга чемпіонів. Загальний етап. 2-й тур

Монако – Манчестер Сіті 2:2 (Тезе 18, Дайєр 90 пен – Голанд 15, 44)