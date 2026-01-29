Ліга чемпіонів. Огляд матчів 8 туру. Відео
Сітка плей-офф сформована
близько 1 години тому
Груповий турнір Ліги чемпіонів 2025/26 досягнув свого апогею.
Напередодні були зіграні 18 матчів, що сформували остаточний розподіл місць у топ-24.
Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів 8 туру.
Ліга чемпіонів. 8 тур
Голи: Вергара, 33, Хойлунд, 43 - Енцо, 19 (з пенальті), Жоау Педро, 61, 82
Бенфіка – Реал 4:2
Голи: Шельдеруп, 36, 54, Павлідіс, 45+5 (пен.), Трубін, 90+8 – Мбаппе, 30, 58
Боруссія Д - Інтер 0:2
Голи: Дімарко, 81, Діуф, 90
Манчестер Сіті - Галатасарай 2:0
Голи: Холанд, 11, Шеркі, 29
ПСВ - Баварія 1:2
Голи: Сайбарі, 78 - Мусіала, 54, Кейн, 84
Барселона - Копенгаген 4:1
Голи: Левандовський, 48, Ямаль, 60, Рашфорд, 85, Рафінья, 69 - Дадасон, 4
Баєр - Вільярреал 3:0
Голи: Тільман, 12, 35, Грімальдо, 57
Голи: Дольберг, 69 (з пенальті) - Мартінш, 52, Ессе, 79
Арсенал - Кайрат 3:2
Голи: Дьокереш, 3, Хаверц, 15, Мартінеллі, 36 - Жоржиньо, 7, Рікардіньо, 90+4
Атлетіко - Буде-Глімт 1:2
Голи: Сорлот, 59 - Шеволд, 35, Хег, 59
Юніон - Аталанта 1:0
Гол: Халайлі, 70
Монако - Ювентус 0:0
Голи: Мак Аллістер, 15, 61, Вірц, 21, Салах, 50, Екіиіке, 57, К'єза, 90
Айнтрахт - Тоттенгем 0:2
Голи: Коло-Муані, 47, Соланке, 77
Брюгге - Марсель 3:0
Голи: Діакон, 4, Вермант, 11, Станкович, 79
Атлетік - Спортинг 2:3
Голи: Сансет, 3, Гурусета, 28 - Діоманде, 12, Трінкан, 62, Аліссон, 90
Пафос - Славія 4:1
Голи: Драгомір, 17, Бруну, 53, Сілва, 84, 87 - Хлоупек, 44
Голи: Вітінья,8 - Віллок, 45+2
