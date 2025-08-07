Моурінью оцінив поразку Фенербахче у поєдинку проти Феєнорда
На думку фахівця, його підопічні домінували протягом гри
близько 1 години тому
Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував невдачу своєї команди у першому поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти роттердамського Феєнорда, що завершився з рахунком 1:2. Португальський наставник цитує видання Fotomac.
«Дуже задоволений грою своїх футболістів. Особливо в другому таймі. Ми змусили цей чудовий стадіон зануритися в тишу. У суперника, який є хорошою командою, були труднощі. Ми домінували в матчі. Я відомий своєю критикою суддів після поразок, але цього разу арбітр був чудовий. Він працював на світовому рівні.
У нас було багато оборонних варіантів, але, крім Дженка Тосуна та Джона Дурана, нам не вистачало гравців, які б прискорили гру. Проте, я задоволений грою своєї команди, тому нечесно говорити про те, чого нам не вистачає. Попереду матч-відповідь з тими ж футболістами, плюс повернеться Таліска.
У своїй кар'єрі, я вже вигравав матчі-відповіді у Феєнорда. Вірю, що ми зможемо це зробити. Ласкаво просимо в Кадикей, в пекло», – сказав Моурінью.
Матч-відповідь між Фенербахче та Феєнордом відбудеться 12-го серпня, о 20:00 за київським часом.