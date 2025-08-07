Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував невдачу своєї команди у першому поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти роттердамського Феєнорда, що завершився з рахунком 1:2. Португальський наставник цитує видання Fotomac.

«Дуже задоволений грою своїх футболістів. Особливо в другому таймі. Ми змусили цей чудовий стадіон зануритися в тишу. У суперника, який є хорошою командою, були труднощі. Ми домінували в матчі. Я відомий своєю критикою суддів після поразок, але цього разу арбітр був чудовий. Він працював на світовому рівні.

У нас було багато оборонних варіантів, але, крім Дженка Тосуна та Джона Дурана, нам не вистачало гравців, які б прискорили гру. Проте, я задоволений грою своєї команди, тому нечесно говорити про те, чого нам не вистачає. Попереду матч-відповідь з тими ж футболістами, плюс повернеться Таліска.

У своїй кар'єрі, я вже вигравав матчі-відповіді у Феєнорда. Вірю, що ми зможемо це зробити. Ласкаво просимо в Кадикей, в пекло», – сказав Моурінью.