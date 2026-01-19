Головний наставник лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував виступ українського півзахисника Георгія Судакова у поєдинку 18 туру чемпіонату Португалії проти Ріу Аве, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:0.

«Він багато разів грав на цій позиції (центрального півзахисника - прим.). Навіть коли він грає зліва, мета завжди полягає в тому, щоб рухатися в зони, де він почувається комфортно. Він провів гарний матч і був однією з причин гарної гри команди.

Та йому потрібно більше забивати, бути більш практичним у завершальних пасах, результативних передачах та ударах. Сьогодні він був працьовитим, діяв розумно і рішуче в організації командної гри. Але я задоволений всіма, хто вийшов на поле», - сказав Моурінью Sport TV.