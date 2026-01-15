Трубін та Судаков втратили можливість виграти трофей з Бенфікою
Команда Моурінью вилетіла з двох турнірів поспіль
27 хвилин тому
Порту не пустив Бенфіку до півфіналу Кубка Португалії, здобувши мінімальну перемогу в рідних стінах.
Протягом одного тижня команда Жозе Моурінью вилетіла з Кубка португальської ліги від Браги, а тепер припинила боротьбу в національному кубку.
Єдиного голу Беднарека на 15-й хвилині виявилось достатньо, аби мати можливість позмагатись за ще один трофей.
Український воротар Анатолій Трубін відіграв в складі Бенфики повний матч. Його земляк Георгій Судаков вимушено поміняв Ріоса наприкінці першої 45- хвилинки.
Також варто відзначити дебют 41 річного Тьягу Сілви у складі Порту, повернувшись на «Драгау» майже через 20 років.
Кубок Португалії. Чвертьфінал
Порту – Бенфіка 1:0
Гол: Беднарек, 15
