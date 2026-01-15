Моурінью прокоментував виліт Бенфіки з Кубка Португалії
Тренер Бенфіки поділився думками про виліт лісабонців від Порту
37 хвилин тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував результат матчу проти Порту, що завершився поразкою з рахунком 0:1, у чвертьфіналі Кубка Португалії.
«Сьогодні поступився сильніший, проте найкраща команда не зуміла забити, при цьому пропустивши один м'яч. Ми повністю контролювали ситуацію в матчі проти опонента, який діє вкрай інтенсивно і має істинний атлетичний дух, але Бенфіка диктувала свої умови з першої і до останньої хвилини.
Незважаючи на дефіцит явних гольових моментів, наша перевага виглядала безперечною на тлі суперника, який зараз на ходу і сповнений впевненості.
Примітно, що вболівальники Порту, враховуючи вдалу серію своєї команди, спокійно прийняли той факт, що їхні фаворити провели 45 хвилин на власній половині поля, зосередившись виключно на захисті в домашній грі», – зазначив Моурінью.