У п'ятницю, 26 вересня, Бенфіка на своєму полі здобула перемогу над Жил Вісенте у матчі сьомого туру чемпіонату Португалії, завершивши гру з рахунком 2:1. З перших хвилин на полі з'явилися українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, провівши на полі 80 та 90 хвилин відповідно.

Головний тренер лісабонського клубу Жозе Моурінью поділився своїми враженнями від зустрічі.

«Щоб «кусатися», потрібна хороша фізична форма і свіжість, яких у нас немає. Команда втомилася, у другому таймі вже починає бути важко, а в третьому — вже майже неможливо. Я випробував це в Лейрії, коли є якість, як у випадку з Жил Вісенте, тренером, можна грати на рівних з великими, коли вони в скрутному становищі, а зараз ми в скрутному становищі. Тепер, через три дні, ми вже можемо трохи позбутися втоми. Не нападаючи сильно, вони були стійкими. Бенфіка — це дух, стійкість, боротьба за Бенфіку. Потім не грали як Бенфіка, не думали як Бенфіка, не вистачало індивідуальної та колективної якості. Але головне — це три очки, і ми їх отримали, проти дуже хорошої команди»

Після цієї перемоги Бенфіка розташувалася на другому місці в турнірній таблиці, набравши 17 очок і поступаючись лідируючому Порту лише один бал. Вже 30 вересня команда Моурінью проведе виїзний матч проти лондонського Челсі у другому турі Ліги чемпіонів.