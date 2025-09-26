Президент Бенфіки Руй Кошта детально розповів про фінансові умови угоди з Жозе Моурінью, який 18 вересня підписав із лісабонським клубом дворічний контракт.

Він не давав мені повноважень розповідати, скільки він заробляє. А скільки отримують тренери Порту чи Спортінга? Ви запитували?

Тренер його статусу заслуговує високої зарплати! Він був без роботи, але він і надалі один із найвеличніших і найтитулованіших тренерів у світі. Не вважаю правильним розповідати по телебаченню, скільки заробляє наш тренер. Це дорогий контракт, але він не вищий, ніж, наприклад, у Шмідта.

Три мільйони і чотири мільйони євро чистими у другому сезоні? Приблизно так. Так мало Моурінью не заробляв із часів від’їзду з Португалії. Його бажання очолити Бенфіку змусило мене повірити в те, що він ідеальна для нас кандидатура.

Жозе чітко розумів ситуацію в клубі, тому погодився на пункт в відступних: після дострокового розірвання контракту йому належить менше половини річного окладу. Це фантастичне рішення, враховуючи фінансове становище Бенфіки. Моурінью поставився з повагою до поточної ситуації, – наводить слова Руй Кошти A Bola.